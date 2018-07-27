Keçeye emdirilen uyuşturucu şoke etti!

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine şehrin giriş çıkış noktalarındaki kontrollerini artırdı. Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de (MEŞOT) kontrollerini sıklaştıran ekipler, şüphelendikleri bir şahsı durdurarak arama yaptı.

MASA ÖRTÜLERİNİN ARASINA SAKLAYARAK GİZLEMİŞ!

Dedektör köpeklerin de katıldığı arama çalışmalarında, 11 kilo 300 gram ağırlında 16 adet afyon sakızı emdirilmiş keçe ele geçirildi. Şahsın yakalanmamak için keçeleri masa örtüleri arasına saklayarak kamufle ettiği tespit edildi. Eroinin hammaddesi olarak bilinen afyon sakızlı keçelerin Türkiye'ye yurt dışından sokulduğu belirlendi. Operasyonda Y.F. isimli bir şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.