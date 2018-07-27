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Keçeye emdirilen şoke etti!

polisin ya yönelik yaptığı operasyonda, masa örtüsü içerisindeki keçeye emdirilerek gizlenen 11 kilo 300 gram afyon sakızı ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 10:25
Keçeye emdirilen uyuşturucu şoke etti!

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Müdürlüğü ekipleri, kente madde getirileceği bilgisi üzerine şehrin giriş çıkış noktalarındaki kontrollerini artırdı. Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de (MEŞOT) kontrollerini sıklaştıran ekipler, şüphelendikleri bir şahsı durdurarak arama yaptı.

MASA ÖRTÜLERİNİN ARASINA SAKLAYARAK GİZLEMİŞ!

Dedektör köpeklerin de katıldığı arama çalışmalarında, 11 kilo 300 gram ağırlında 16 adet afyon sakızı emdirilmiş keçe ele geçirildi. Şahsın yakalanmamak için keçeleri masa örtüleri arasına saklayarak kamufle ettiği tespit edildi. Eroinin hammaddesi olarak bilinen afyon sakızlı keçelerin Türkiye'ye yurt dışından sokulduğu belirlendi. Operasyonda Y.F. isimli bir şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Keçeye emdirilen uyuşturucu şoke etti!
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