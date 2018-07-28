3 kadın 3 nafaka

Eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili
, birlikte olduğu kadınlarla hukuki mücadele veriyor. Eski milli atlet Melahat Kokalp
'in kazandığı babalık davasının ardından ABD'li uluslararası güzellik ve makyaj uzmanı Ivy Sims
de Bilgili'ye babalık davası açmıştı. Bilgili'nin, Sims ile olan davası halen sürüyor. Ünlü işadamının Aysel Yolaçan
'dan da bir çocuğu bulunuyor. Evlilik vaadiyle kandırıldığını iddia eden Yolaçan'ın açtığı 301 bin liralık bir tazminat davası var. Yolaçan son olarak da 13 yaşındaki kızı D.B.'ye ödenen aylık 2 bin 500 liralık iştirak nafakasının 25 bin liraya artırılması için yeni bir dava açtı. İstanbul
Aile Mahkemesi'ne başvuran Yolaçan'ın avukatı Betül Akdemir, Bilgili'nin başka bir kadından olan çocuğuna aylık 10 bin lira ödendiğini belirterek "Başka bir kadından olan çocuk için aylık 10 bin lira nafaka bağlanabiliyorsa takdir mahkemenindir. 13 yaşında olan bir çocuğun tüm masrafları için aylık 25 bin lira iştirak nafakası istiyoruz" dedi.
MAHKEME KARARIYLA 'BABA'
Yolaçan, bir süre önce de İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi
'nde dava açmış ve Bilgili'den 301 bin lira tazminat istemişti. Tarafların 2002'de başlayan ilişkileri, Yolaçan'ın 2013'te babalık davası açmasına kadar sürmüştü. İddiaya göre; Bilgili evleneceği vaadiyle Yolaçan'ı kandırmış, Yolaçan Bilgili'nin zorlamasıyla ikinci çocuğunu aldırmıştı. Bilgili, D.B.'yi nüfusa kaydettirmek istemeyince, mahkemenin kararıyla D.B.'yle Bilgili arasında babalık ilişkisi kurulmuştu.