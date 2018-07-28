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'da "" asayiş uygulaması

'da, "" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetim gerçekleştiriliyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018 22:27 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 22:59
İstanbul'da Yeditepe Huzur asayiş uygulaması

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinasyonunda kent genelinde 5 bin polisin katılımıyla, Uygulaması-12, saat 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katılıyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor. Uygulamada narkotik köpekler de araçlarda arama yapıyor.

Uygulama saat 23.59'a kadar sürecek.

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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması
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