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'de şüphelisine girişimi

'de çocukları ettiği iddia edilen bir kişi mahalleli tarafından edilmek üzereyken, ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018 05:47
Kağıthane'de taciz şüphelisine linç girişimi
'de kız çocuklarını ettiği iddia edilen bir kişi mahalleli tarafından edilmek istendi. Aldığı darbelerle yaralanan şahıs ekipleri tarafından linç edilmekten kurtarıldı. Şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Kağıthane Sanayi Mahallesinde medyana geldi. İddiaya göre, C.T. isimli bir kişi mahallede bulunan kız çocuklarını taciz etmeye başladı. Şahsın kız çocuklarını taciz ettiğini gören bir kadın olaya hemen müdahale etmeye başladı. Şahıs ile tartışmaya başlayan kadının çevredekilerden yardım istedi. Çevrede bulunanlar çocukları taciz ettiği iddia edilen kişiyi darp etmeye başladı. Makas, ve yumruklarla aldığı darbelerle yaralanan şahıs yakınında bulunan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sanayi ne sığınmak istedi. Vatandaşlar kaçan kişiyi polis merkezinin önünde tekrar darp etmeye başladı. Bunun üzerine araya giren polis ekipleri havaya çok sayıda uyarı ateşi açtı. Vatandaşların elinden alınan C.T. polis merkezinin içine alındı. Olayın ardından polis merkezi önünde ekipleri sevk edildi. Çevik kuvvet ekipleri polis merkezi önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Kalabalığın dağılmasının ardından şüpheli Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesine götürüldü. Öte yandan vatandaşların kişiyi darp etmesi ve polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi açması cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kağıthane'de taciz şüphelisine linç girişimi
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