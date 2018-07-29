Biber gazı sıktılar ters kelepçe taktılar yerde sürüklediler

Giresun
'da, yatalak eşinin ilaçlarını yazdırmak amacıyla aile sağlığı merkezine giden Yusuf Topal
(82), tartıştığı doktorun çağırması üzerine gelen polislerce zorla gözaltına alınırken, kalp krizinden öldü. 2 polis açığa alındı. Olay, 24 Temmuz'da Gemilerçekeği Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüme güçlüğü çeken Fatma Topal'ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince, eşi Yusuf Topal ilaçları yazdırmak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Doktor Ö.Y.'ye başvuran Topal, eşi adına düzenlenen sağlık kurulu raporunu göstererek ilaçları reçeteye yazdırmak istedi. Ancak, doktor, hastayı görmeden ilaçları yazamayacağını belirtti.
Topal ise evde bakım hizmeti kararı olduğuna dair raporu göstererek, sağlık görevlilerinin eve gelmesini talep etti. Çıkan tartışmada doktor Ö.Y.'nin 'beyaz kod' vermesi üzerine, polis ekipleri geldi. Polisler, gözaltına almak istediği yaşlı adam direnince biber gazı sıktı. Ters kelepçe takılan Topal, fenalaşarak yere yığıldı. Polislerce, yerde sürüklenerek araca bindirilen Topal götürüldüğü hastanede kalp krizinden öldü. Talihsiz adamın ailesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında 2 polis memuru açığa alındı. Polisler, ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.