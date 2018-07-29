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’a tutulduk

Ay tutulması dünyada ve yurdun dört bir yanında büyük bir heyecanla takip edildi. ’dan ’a ABD’den ’e herkes tarihi anı fotoğraflarla ölümsüzleştirdi

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Kanlı Ay’a tutulduk

21. yüzyılın en uzun süreli tutulması dünyada ve yurtta büyük eyecan ve ilgiyle izlendi. 'da kanlı Ay'a ilgi en çok , Eminönü ve Haliç'te oldu. 'da ise yerli ve yabancı ler tarihi Yedi Değirmenler tepesine akın eden vatandaşlar kanlı Ay tutulmasında bol bol fotoğraf çekti. 'de vatandaşlar Göreme Aşk Vadisi'ndeki peri bacalarında gerçekleştirilen programa voğun ilgi gösterdi. 'un Olur ilçesinde Damla-Hasan Topçu çiftinin düğününe katılan davetliler halay çekerek tutulmayı izledi. 'in Bornova ilçesinde vatandaşlar tutulmayı teleskoplarla izledi. Konyalılar ise Akyokuş Seyir Tepesi'nden kanlı Ay'ı seyretti. 'de Erdemli ve Anamur ilçelerinde kendisini daha net bir şekilde gösterdi. Vatandaşlar saatler öncesinden bu bölgelere akın ederek anı kaçırmadAntalyalya'da vatandaşlar ve turistler kanlı Ay'ı izlemek için sahillere akın etti. 'ta ise tutulma anları 1271'de Selçuklular döneminde yapılan tarihi Çifte Minareli Medrese'de fotoğraflandı. Ayın minarelerin arasından yükselişi, fotoğrafçıların tercih ettiği fotoğraf karesi oldu. 'da da vatandaşlar 'na akın etti. Bölge'nin en yüksek noktalarından biri olan Kıra Dağı'nda yüzlerce vatandaş o ana tanık oldu.

1 SAAT 43 DAKİKALIK TUTULMA

DÜNYA'NIN Güneş ile Ay arasına girdiği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örttü. ABD'de insanlar kanlı Ay tutulmasını parklara koydukları yataklarına uzanarak izlediler. Atina, ve 'de de kanlı Ay coşkuyla izlendi.

Ali Altundaş

Zeki Özkeskin

Uğurkan Çot

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