Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kocaeli’nde sel gitti, çamur kaldı

’nde sel gitti, çamur kaldı

ABBAS ÇAKAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018
Kocaeli’nde sel gitti, çamur kaldı
'nin Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar Mesire alanında önceki gün yaşanan sel felaketinin izleri gün ağarınca ortaya çıktı. Sel felaketinde, sel sularına kapılmamak için kaçan 20 kişi ağaç ve binaların çatılarına çıkarak kurtuldu. Çatılarda ve ağaçlarda mahsur kalan 20 kişi, askeri helikopter, AKUT, UMKE, jandarma ve İtfaiye ekiplerinin botlarıyla alındı. Selin vurduğu alanda ağaçlar yerinden koparken, mesire alanında bulunan masalar da sel sularıyla ağaçların üzerine çıktı. Mesire Alanında mahsur kalan 4 kişilik ailenin kurtarılma anları ise itfaiye ekiplerince saniye saniye kaydedildi. Nefes kesen operasyonda, azgın sular arasında kalan aile, bota bindirilerek güvenli bölgeye çıkarıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli’nde sel gitti, çamur kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN