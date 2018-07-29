Kocaeli’nde sel gitti, çamur kaldı

Kocaeli
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Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar Mesire alanında önceki gün yaşanan sel felaketinin izleri gün ağarınca ortaya çıktı. Sel felaketinde, sel sularına kapılmamak için kaçan 20 kişi ağaç ve binaların çatılarına çıkarak kurtuldu. Çatılarda ve ağaçlarda mahsur kalan 20 kişi, askeri helikopter, AKUT, UMKE, jandarma ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye ekiplerinin botlarıyla alındı. Selin vurduğu alanda ağaçlar yerinden koparken, mesire alanında bulunan masalar da sel sularıyla ağaçların üzerine çıktı. Mesire Alanında mahsur kalan 4 kişilik ailenin kurtarılma anları ise itfaiye ekiplerince saniye saniye kaydedildi. Nefes kesen operasyonda, azgın sular arasında kalan aile, bota bindirilerek güvenli bölgeye çıkarıldı.