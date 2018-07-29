Van’da 106 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı tespit edilen 106 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli için haklarında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, göçmen kaçağı şahısların ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği ifade edildi. Öte yandan Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz merkez ve ilçelerimizde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

BUGÜN NELER OLDU