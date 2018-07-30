Adanalı ikizler Çaykovski Konservatuvarı’nda

Adanalı
15 yaşındaki müzisyen ikiz kardeşler Zeynep ve Bahar Yargı
, Rusya'daki Çaykovski Konservatuvarı
'nın lise kısmına seçilerek büyük bir başarıya imza attı. Küçük yaşta enstrüman çalmaya başlayan ikiz kardeşler, gerek yurtdışında gerekse yurt içinde birçok etkinlik ve yarışmada birincilik kazandı. Şu an, Moskova
Çaykovski Konservatuvarı'nın lise kısmında müzik eğitimini sürdüren Yargı kardeşler bu okulun sınavlarını kazanan ve okula devam etme başarısını gösteren ilk Türk çocukları oldu. Zeynep Yargı
, geçen sene Moskova'da gerçekleşen 29 Ekim resepsiyonunda Rusya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz'ün isteğiyle piyanoyla İstiklal Marşı ve Rus Milli Marşı'nı çaldı. Gösteriyi Türk ve Rus bürokratlar ilgiyle izledi. 5 yaşından beri piyano çaldığını belirten Zeynep Yargı, "Piyano benim evdeki ilk enstrümanım. Piyanoya başlamamın sebebi ise annem ve babamdır. Piyano olmadan yaşayamam diye düşünüyorum. Kız kardeşimin keman çalması da beni çok mutlu ediyor. İkimizin bir bütün olduğunu düşünmek güzel bir duygu. Bahar piyano çalsaydı böyle düşünmeyebilirdim. Fakat kemanla piyano mükemmel uyuyor" diye konuştu. Keman çalarak kendisini çok daha iyi ifade edebildiğini dile getiren Bahar Yargı ise "Kardeşimle birbirimizin eksiklerini tamamladığımızı düşünüyorum" dedi