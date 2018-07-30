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Hırsızlıktan şüphelenmişti... Koyunun sütünü meğer boğa içiyormuş!

’in Kızıltepe ilçesine bağlı Güçlü köyünde koyunun verdiği süt azalınca hırsızlıktan şüphelenip nöbet tutmaya başlayan Faruk Batırhan, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Koyunun sütünü boğanın emdiğini gören Batırhan, o anları cep telefonuna kaydetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 15:22 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 15:25
Hırsızlıktan şüphelenmişti... Koyunun sütünü meğer boğa içiyormuş!

Kızıltepe ilçesine bağlı Güçlü köyünde ikamet eden ve aynı zamanda veteriner hekim olan Faruk Batırhan, süt sağmak için aldığı koyununun sütü her gün azalmaya başlayınca hırsızlıktan şüphelenmeye başladı. Bunun üzerin ahırın yakınında nöbet tutmaya başlayan Batırhan, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

ŞAŞKINA DÖNDÜ

Ahırdaki boğanın koyunun altından yavrusuymuş gibi sütünü içtiğini gören Batırhan, şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra bu anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Hırsızlıktan şüphelendi gördüklerine inanamadı

Boğanın bunu alışkanlık haline getirmesi üzerine hayvanları ayıran Batırhan, boğayı ayrı bir ahırda tutmaya başladı.

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Hırsızlıktan şüphelenmişti... Koyunun sütünü meğer boğa içiyormuş!
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