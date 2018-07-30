MEB duyurdu! LGS 2018 nakil başvuru tarihleri ne zaman başlayacak?

Liseye Geçiş Sınavı tercih sonuçları 30 Temmuz 2018 itibari ile erişime açıldı. Öğrenciler, ilan edilen sonuçlara göre kazandıkları okullara yerleşecek. Sonuçlar neticesinde istedikleri liseyi kazanamayan adaylar ise nakil başvuru tarihlerini beklemeye başladı. MEB, yaptığı açıklama ile nakil tarihleri hakkında da açıklamasını paylaştı. Peki LGS 1.nakil başvuruları ne zaman başlayacak? İşte nakil tarihleri hakkındaki o bilgiler...

NAKİL SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK NASIL OLACAK?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından nakil süreci başlayacak. Yerleştirme sonuçları ile beraber açıklanacak boş kontenjanlara göre öğrenciler okullara nakil başvurusu kolaylıkla yapabilecek. Sonuçların açıklanmasını takip eden ilk hafta başında 4 haftalık nakil süreci de başlamış olacak.

2018 LGS nakil başvuru ve yerleştirme takvimi şu şekilde:

1. Nakil başvuru haftası: 6-10 Ağustos

Nakil sonuçları: 13 Ağustos

2.Nakil başvuru haftası: 13-17 Ağustos

Nakil sonuçları: 19 Ağustos

3.Nakil başvuru haftası: 27-31 Ağustos

Nakil sonuçları: 3 Eylül

4.Nakil başvuru haftası: 3-6 Eylül

Nakil sonuçları: 8 Eylül