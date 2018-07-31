2018 AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı! - MEB AÖL açık lise sonuçları sorgulama

Lise eğitimini dışarıdan sürdüren binlerce öğrencinin girdiği AÖL 3. sınavları Temmuz ayı başında yapılmıştı. MEB, AÖL sınavlarının ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarını adayların erişimine sunmuştu. Gerçekleşen sınavın ardından AÖL sınav sonuçlarını bekleyen adaylar, dört bir gözle Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek haberi bekliyor. AÖL sınav sonuçları 2018 açıklandı. MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı detayları haberimizde...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) son dakika olarak açıklaması ile, AÖL sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihi itibari ile öğrencilerin erişimine açıldı.

AÖL 3.dönem sonuçlarıyla ilgili tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bu siteye erişim sağlayan açıköğretim lisesi öğrencisi T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen öğrenci şifresi ve güvenlik kodu bilgilerini doğru bir şekilde girmesi gerekiyor.. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve AÖL 3.dönem sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adayların sınav sorularına itirazlarını, sınavdan sonra en geç 3 gün içinde, sınav sonuçlarına ait itirazlarını ise sonuçlar açıklandıktan sonra en geç 5 gün içinde yapmaları gerekmektedir. İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,



T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.