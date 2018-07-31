Göz göre göre engelli kalmasın

SABAH'ın manşetinden duyurduğu milyonda bir görülen çift taraflı doğumsal kaval kemiği eksikliği (tibial hemimelia) hastası 3.5 yaşındaki Abdullah için baba Hasan Çiçek
, 'tedavi' turlarına çıkıyor. Çaresiz baba, Mardin
Valiliği tarafından geçen hafta resmi kampanya başlatılan ve 6 ay içinde ameliyat olmazsa ömür boyu sakat kalacak olan küçük çocuk için kapı kapı dolaşıp destek isteyecek. "Oğluma şifa bulana kadar Ankara
'da kalacağım, kalpten inanıyorum biri onun melek yüzünü fark edip, yaşatmak için el verecek" diyen baba Çiçek'in ilk durağı gazi Meclis olacak. Oğlunun hastane rapor, fotoğraf ve durumunu anlatan bir dosya ile yola çıkan baba, Abdullah'ı yürütecek o desteği bulana kadar çağrısını sürdürecek.
İNANIYORUM BAŞARACAĞIZ
Randevu aldığı vekillerle görüşmek için dün Ankara'ya gelen Abdullah Çiçek
, önce Mardin milletvekilleri ile görüşüp, Abdullah için destek isteyecek. Ardından da ulaşabildiği, randevu alıp görüştüğü herkese oğlunun durumunu anlatacak. Sağlık Bakanlığı
ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da maddi-manevi destek talep edecek olan baba Çiçek, büyük bir yokluk ve maddi imkânsızlıkların ardından, yardımseverlerin desteği için Ankara'ya geldiğini belirtti. "Türkiye
şefkatli ve fedakâr insanların yurdudur. Tüm dünyaya iyilik ve yaşam götüren bu büyük vatan benim Abdullah'ımı da unutmayacak" diyen baba, "İnanıyorum, sesimizi duyacaklar. Başaracağız. Oğlum yürüyecek, ben aksini düşünmüyorum" dedi.
SON DURAK BAŞKAN ERDOĞAN
Ankara'da işadamı, siyasetçi, sanatçı ya da esnaf her kesimden görüşme talep ettiğini belirten baba Hasan Çiçek, şunları söyledi: "Oğlumun zamanı yok, 6 ay dolmadan ameliyat olması gerek, aksi takdirde yürümesi imkânsızlaşacak. 'Bu süre zarfında tedavi olursa yürür' diyor doktor" dedi. Baba, "Gücüm yettiğince oğlum için çare arayacağım. Göz göre göre onun engelli kalmasına, hayallerine veda etmesine izin veremem. Bunun için şefkati dünyayı sarmış, büyük lider başkanımız Erdoğan ile görüşeceğim. İnanıyorum ki onun şefkat ve ilgisi oğlumu yürütecektir. Vekil ve bakanlarımız aracılığıyla kendisinden randevu talep edeceğim."
EYMEN YÜRÜDÜ SIRA ABDULLAH'TA
Ses getiren haberimizin ardından Türkiye'nin dört bir yanından yardım taleplerini ulaştırmaya başladı. 2015'te hayırseverlerin yardımı ile Türkiye'de bu ameliyatı ilk kez olmuş Furkan Eymen'in ailesi de Abdullah bebek için destek istedi. "Biz devletimizin ve yardımseverlerin desteği ile başardık. Eymen'in bacağı kurtuldu, artık yürüyor, mucize gerçek oldu" diyen baba Semih Yıldızçelik, "Furkan bu hastalıkta ve tedavide Türkiye'de ilk. Oğlum 8 ameliyat geçirdi, 1,5 yıl sürdü tedavisi, çok zaman aldı ama şimdi yürüyor. Bu Türkiye'nin desteği ve devletimizin şefkati ile oldu. Oğlumun hayatı 81 milyonun birlik yapması ile değişti. Şimdi sıra Abdullah'ta. El ele verelim. Gönlümüzden artırdıklarımız ona adım olsun" dedi.