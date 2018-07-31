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Kaza yapan otomobil alev aldı: 3 yaralı

'in Konak ilçesinde, aynı yöne giden iki otomobil çarpıştıktan sonra (33) yönetimindeki otomobil savrularak duvara çarpıp alev aldı. 1'i çocuk 3 kişi hafif yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 09:25
Kaza yapan otomobil alev aldı: 3 yaralı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Gürçeşme Caddesi'nde meydana geldi. Tepecik'ten Gürçeşme yönüne giden yönetimindeki 43 KN 133 plakalı otomobil, aynı yöne giden (18) idaresindeki 16 VH 850 plakalı otomobile sollama yaptığı sırada çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Gültekin idaresindeki otomobil duvara çarptıktan sonra alev aldı. Gültekin ve aynı otomobildeki (15) ile Mehmet Can yaralandı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR MI?

Çevredekiler yanan otomobildeki sürücü İbrahim Gültekin ile aynı araçta yolcu konumunda olan 15 yaşındaki Onur Tuğrul'u çıkardıktan sonra durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Can tedavisinin ardından taburcu edilirken, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Kaza yapan otomobil alev aldı: 3 yaralı
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