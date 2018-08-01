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'da uyuşturucu operasyonu

'da polisin yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 16:06
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda bir odanın kenevir yetiştirmek için laboratuvar haline getirildiği tespit edildi. Odada, 6 saksı içerisinde ekili vaziyette boyları 50 santimle 90 santim arasında değişen 6 kök kenevir bitkisi, 5.96 gram esrar maddesi, otomatik av tüfeği, 6 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği, vantilatör, sıcak hava fanı, projektör, 2 sulama ve ilaçlamada kullanılan ilaç pompası, 2 adet her iki ucunda kablo bulunan ortası projektör ampullü düzenek, üzerinde zamanlama ayarı bulunan anahtarlı tek girişli elektrik fişi ele geçirildi. Operasyon sonrası 2 şüpheli hakkında 'İzinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek' ve 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından işlem yapıldı.

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu
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