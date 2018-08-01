Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ayı saldırısına uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti

Ayı saldırısına uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti

’un Ayancık ilçesinde bir vatandaş ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 17:18
Ayı saldırısına uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti

Ayancık ilçesine bağlı Kütük köyü Taş Direk Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Kaya (66), eşeğine binerek hayvanlarını toplamaya gitti. Uzun süre eve dönmeyen Kaya'nın ailesi merak edip onu aramaya çıktıklarında dehşet bir manzarayla karşılaştı. Ayının saldırısına uğrayan Kaya'nın 235 metre sürüklendiği, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve parçalanmalar olduğu görüldü. Olay yerine gelen jandarmalar yaptıkları inceleme sonucunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler buraya fotokapanlar kurdu.Kaya'nın cenazesi aynı köyde toprağa verilirken, bölge halkı ayı saldırısına karşı yetkililerin tedbir almalarını istedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayı saldırısına uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN