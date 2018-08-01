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'da iki ailenin silahlı kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

merkeze bağlı Suçeken köyünde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 14:31 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 14:34
Batman'da iki ailenin silahlı kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

Olay, saat 11.00 sıralarında Suçeken köyünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Yılmaz ve Kandemir ailelerinin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Abdurrahman Yılmaz (58) olay yerinde hayatını kaybetti, oğulları Abdulkerim (35) ve Lokman Yılmaz'ın (29) da aralarında bulunduğu her iki aileden toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgesevk edilenlen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Jandarma ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için köyde önlem aldı. Köye giriş çıkışların jandarmanın kontrolünde yapıldığını söyledi.

Hastane önünde yürek burkan görüntü

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Batman'da iki ailenin silahlı kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
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