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'ne 300 bin yavru Sazan bırakıldı

'nın Eğirdir ilçesinde bulunan ne 'den getirilen yaklaşık 300 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 17:16
Eğirdir Gölü'ne 300 bin yavru Sazan bırakıldı

Oksijenli tanklarla Gümüldür Ürkmez Barajı Üretim İstasyonundan Eğirdir'e getirilen yavru sazanların 5-10 cm boy aralığında olduğu ve 'nde sazan balığı popülasyonunu artırmak için bu çalışmanın zaman zaman yapılacağı bildirildi.Eğirdir Liman içerisinde, İzmir'den gelen kamyonu karşılayan Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse , yavru sazanların bir kısmının Eğirdir Limanı içerisinde, bir kısmının da Hoyran bölgesinde Eğirdir Gölü sularına bırakıldığını söyledi.

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Eğirdir Gölü'ne 300 bin yavru Sazan bırakıldı
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