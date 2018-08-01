Elazığ'da yılın enleri ödül törenine büyük ilgi!

Yılın Marka Yönetimi ve İnsan Kaynakları Danışmanı ödülünü alan Ayşen Laçinel, ödülünü organizasyona büyük emek veren, ev sahipliği yapan eğitimci Eralp Sarıkamış'tan aldı. Laçinel, konuşmasında, 'Hayat bir öğrenme yarışıdır, öğrenen öğreten yaşamın anlamını gerçekleştirenlerdir.' Öğrenme yarışı devam ediyor.' diyerek ödülü verenlere teşekkür etti. Eğitimci,danışman kariyer koçu olarak ulusal ve uluslarası önde gelen kurumlarla çalışan Ayşen Laçinel, pek çol başarılı yöneticiye de kariyer koçluğu yapmakta. Biruni Üniversitesi'nde iletişim dersleri de veren Laçinel, gençleri üniversite sıralarından iş dünyasına da hazırlamakta.
Bürokrat, iş insanları , medya ve sanatçıların biraraya geldiği festivalde, Elazığ ünlülere ev sahipliği yaptı.