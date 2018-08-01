Elazığ'da yılın enleri ödül törenine büyük ilgi!

Yılın Marka Yönetimi ve İnsan Kaynakları Danışmanı ödülünü alan Ayşen Laçinel, ödülünü organizasyona büyük emek veren, ev sahipliği yapan eğitimci Eralp Sarıkamış'tan aldı. Laçinel, konuşmasında, 'Hayat bir öğrenme yarışıdır, öğrenen öğreten yaşamın anlamını gerçekleştirenlerdir.' Öğrenme yarışı devam ediyor.' diyerek ödülü verenlere teşekkür etti. Eğitimci,danışman kariyer koçu olarak ulusal ve uluslarası önde gelen kurumlarla çalışan Ayşen Laçinel, pek çol başarılı yöneticiye de kariyer koçluğu yapmakta. Biruni Üniversitesi'nde iletişim dersleri de veren Laçinel, gençleri üniversite sıralarından iş dünyasına da hazırlamakta.

Yılın sanatçısı Gökhan Kesen,

Yılın en iyi yönetmeni Ayhan Özen,

Yılın modacısı Abdullah Öztoprak

Yılın en sanatçısı Miray Daner

Yılın en iyi çıkış yapan sanatçısı Tolga Ortancıl

Yılın sosyal medya fenomeni Uğurcan Akgül ve pek çok ünlü isim ödüllerini aldı.

Bürokrat, iş insanları , medya ve sanatçıların biraraya geldiği festivalde, Elazığ ünlülere ev sahipliği yaptı.