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'da yılın enleri ödül törenine büyük ilgi!

Kültür Sanat Festivali kapsamında, 29 Ağustosta yapılan açılışında,Yılın Enleri ödül töreni gerçekleşti. Ödül töreni ve Mesire Alanı açılışı Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Numan Kurtuluş ve Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz yarafından yapıldı. Elazığlılar, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimleri ile açılışta buluştu.

Giriş Tarihi: 1.8.2018 12:17 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 12:18
Elazığ'da yılın enleri ödül törenine büyük ilgi!

Yılın Marka Yönetimi ve İnsan Kaynakları Danışmanı ödülünü alan Ayşen Laçinel, ödülünü organizasyona büyük emek veren, ev sahipliği yapan eğitimci Eralp Sarıkamış'tan aldı. Laçinel, konuşmasında, 'Hayat bir öğrenme yarışıdır, öğrenen öğreten yaşamın anlamını gerçekleştirenlerdir.' Öğrenme yarışı devam ediyor.' diyerek ödülü verenlere teşekkür etti. Eğitimci,danışman kariyer koçu olarak ulusal ve uluslarası önde gelen kurumlarla çalışan Ayşen Laçinel, pek çol başarılı yöneticiye de kariyer koçluğu yapmakta. 'nde iletişim dersleri de veren Laçinel, gençleri üniversite sıralarından iş dünyasına da hazırlamakta.

  • Yılın sanatçısı Gökhan Kesen,
  • Yılın en iyi yönetmeni Ayhan Özen,
  • Yılın modacısı Abdullah Öztoprak
  • Yılın en sanatçısı Miray Daner
  • Yılın en iyi çıkış yapan sanatçısı Tolga Ortancıl
  • Yılın sosyal medya fenomeni Uğurcan Akgül ve pek çok ünlü isim ödüllerini aldı.

Bürokrat, iş insanları , medya ve sanatçıların biraraya geldiği festivalde, ünlülere ev sahipliği yaptı.

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Elazığ'da yılın enleri ödül törenine büyük ilgi!
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