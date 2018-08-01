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sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 KPSS lisans sınavı sonuçları tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

2018 ( Seçme Sınavı) lisans sınavı Pazar günü gerçekleştirildi. 1 milyonu aşkın adayın katıldığı sınavda adaylar kamu personeli olmak için ter döktüler. Sınav stresini üstünden adan adayların ise şuan tek merak ettikleri konu KPSS lisans sınav sonuçları. Peki KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları tarihi belli oldu mu? Tüm bu soruların cevaplarını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 1.8.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 11:52
KPSS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ÖSYM KPSS lisans sınavı sonuçları tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

Pazar günü gerçekleştirilen Seçme Sınavı lisans kısmına Genel Kültür Genel Yetenek kısmına 1 milyon 234 bin aday katıldı. Kamu personeli olma hedefiyle sınava giren adaylar ardından aynı gün öğleden sonra ise 440 bin 324 kişinin katıldığı Eğitim bilimleri kısmına katıldılar. Sınav stresini bir nebze de olsun üstünden atan adayların şimdi ise merak ettiği konu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 KPSS lisans sınavı sonuçları tarihi belli oldu mu? İşte ÖSYM sınav takviminde yer alan KPSS lisans sınav sonucu kesin açıklanma tarihi...

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KPSS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ÖSYM KPSS lisans sınavı sonuçları tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
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