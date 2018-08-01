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Kum fırtınası zincirleme trafik kazasına neden oldu : 17 yaralı

Giriş Tarihi: 1.8.2018
Kum fırtınası zincirleme trafik kazasına neden oldu : 17 yaralı
- karayolunda etkili olan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu, Cihanbeyli ilçesi yakınlarında yolun her iki yönünde iki farklı zincirleme kaza meydana geldi. Cihanbeyli'den Konya yönüne 11, aksi istikamette ise 9 aracın birbiriyle çarpıştığı kazalarda toplam 20 araç birbirine girdi. Kazalarda ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kapatılan Konya- Ankara karayolu, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
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Kum fırtınası zincirleme trafik kazasına neden oldu : 17 yaralı
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