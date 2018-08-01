Kum fırtınası zincirleme trafik kazasına neden oldu : 17 yaralı

Konya
-Ankara
karayolunda etkili olan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu, Cihanbeyli ilçesi yakınlarında yolun her iki yönünde iki farklı zincirleme kaza meydana geldi. Cihanbeyli'den Konya yönüne 11, aksi istikamette ise 9 aracın birbiriyle çarpıştığı kazalarda toplam 20 araç birbirine girdi. Kazalarda ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kapatılan Konya- Ankara karayolu, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.