Minik Yiğit Efe, kendisini dumanlardan kurtaran kahramanı ile buluştu...

Silivri'de dün çıkan yangında camdan sarkıtılarak kurtarılan 2 buçuk yaşındaki Yiğit Efe, kendisini kurtaran İkram Eryılmaz ile buluştu. Dün, meydana gelen olayda evinde uyurken aniden çıkan elektrik yangınında ailesi ile birlikte evde mahsur kalan 2 buçuk yaşındaki Yiğit Efe Akbaş, bir komşusu tarafından camdan sarkıtılarak kurtarılmıştı. Dumandan etkilenmemesi için itfaiye ekibi gelene kadar İkram Eryılmaz tarafından camdan sarkıtılan Yiğit Efe'nin ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 1.8.2018 14:44Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 15:05
Evleri kullanılamaz hale gelen Yiğit Efe annesi tarafından anneannesinin Bayrampaşa'daki evine getirildi. Burada kendisini kurtaran İkram Eryılmaz'la buluşan Yiğit Efe ve ailesi Eryılmaz'a teşekkür etti.