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ata çarptı: 1 ölü

-Bandırma kara yolunda meydana gelen da 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 17:26
Motosiklet ata çarptı: 1 ölü

Dün gece saat 22:30 sularında Bandırma´dan ´e gelmekte olan Mehmet ´ın kullandığı , Bağfaş yakınlarında aniden yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletiyle ata çarparak hayatını kaybeden gencin Erdek'teki bir eczanede kalfa olarak çalıştığı öğrenilirken, ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Motosiklete büyük tutkusu olan gencin esnasında kaskının takılı olması hayata tutmasına yetmedi.Mehmet Ali Kocabaş bugün ikindi namazını müteakip M. Kemalpaşa'nın Çeltikçi Mahallesi'nde toprağa verildi.

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Motosiklet ata çarptı: 1 ölü
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