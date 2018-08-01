Motosiklet ata çarptı: 1 ölü

Dün gece saat 22:30 sularında Bandırma´dan Erdek´e gelmekte olan Mehmet Ali Kocabaş´ın kullandığı motosiklet, Bağfaş yakınlarında aniden yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletiyle ata çarparak hayatını kaybeden gencin Erdek'teki bir eczanede kalfa olarak çalıştığı öğrenilirken, ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Motosiklete büyük tutkusu olan gencin kaza esnasında kaskının takılı olması hayata tutmasına yetmedi.Mehmet Ali Kocabaş bugün ikindi namazını müteakip M. Kemalpaşa'nın Çeltikçi Mahallesi'nde toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU