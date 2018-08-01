Öğle kavga akşam cinayet

İstanbul Fatih
'te iki grup arasında öğle saatlerinde kavga çıktı. Silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Akşam saatlerinde tekrar karşılaşan gruplar, bir kez daha kavgaya tutuştu. Suriyeli iki kişi iddialara göre pompalı tüfekle yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak delil araştırması yaptı. Yaralılardan bir kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışıyor.