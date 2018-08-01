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Son dakika: 'yi dehşete düşüren 'daki 72 yaşındaki kişinin darp edilmesi olayında flaş gelişme

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığı, 'un Bafra ilçesinde 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 08:03 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 08:19
Son dakika: Türkiye'yi dehşete düşüren Samsun Bafra'daki 72 yaşındaki kişinin darp edilmesi olayında flaş gelişme

Son dakika haberi... Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 31 Temmuz 2018 tarihinde ulusal basında yer alan "72 yaşındaki adam öldüresiye dövüldü" başlıklı habere ilişkin olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Yaşlı adama su sıçratıp öldüresiye dövdüler... O anlar güvenlik kamerasında

SERBEST BIRAKILDILAR

Haberde adı geçen 1948 doğumlu mağdur S.Y'nin, 24 Temmuz'da meçhul şüpheliler tarafından yaralandığı aktarılan açıklamada, "Aynı gün ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kendi imkanlarıyla gelerek tedavisini yaptırdığı sırada adli olarak bilgi sahibi olunarak soruşturma başlatılmış, nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından meçhul şüphelilerin çevredeki kamera kayıtlarından tespitlerinin yapılması talimatı verilmiştir. Haber içeriğinde bulunan kamera kayıtlarından yaralama suçunu gerçekleştiren C.Y. ve Ç.Y.D. kimlikleri tespit edilerek kolluk tarafından ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmışlardır." ifadeleri kullanıldı.

YAKALAMA KARARI VERİLDİ

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma dosyasının Cumhuriyet Başsavcılığımızca 30 Temmuz 2018 tarihinde tevzi edilmesi ve kamera görüntülerinin çözümünün yapılması sonucunda olay daha ayrıntılı değerlendirilerek şüphelilerin "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye yönelik kasten yaralama" suçundan yeniden yakalanarak gözaltına alınmaları talimatı verilmiş olup, adli kolluk görevlileri tarafından şüphelilerin yakalanma çalışması devam etmektedir. Olaya ilişkin yeni bir gelişme olduğunda kamuoyu bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Göz göre göre engelli kalmasın

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