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ticareti yapan kadın tutuklandı

'da ticareti yaptığı iddia edilen kadın tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 17:50
Uyuşturucu ticareti yapan kadın tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Operasyon Büro Amirliği ve Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, madde satan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik harekete geçti. Hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı yönünde bilgi alınan Zarif K. (24), teknik takip neticesinde yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen Zarif K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uyuşturucu ticareti yapan kadın tutuklandı
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