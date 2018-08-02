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sonuçları açıklandı - MPİ Sayısal Loto bilet sorgulama!

Milyonlarca vatandaşın beklediği sonuçları dün akşam gerçekleştirilen çekilişin ardından açıklandı. Üst üste 7. kez devreden Sayısal Loto sine talep her geçen gün artıyor. Dün yapılan çekilişle beraber devreden miktar tam 10.743.113,17 TL oldu. Çarşamba günü gerçekleşen 1136. hafta Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar neler oldu? 1 Ağustos Loto bilet sorgulama burada!

Giriş Tarihi: 2.8.2018 10:02
1 Ağustos Sayısal Loto sonuçları açıklandı - MPİ Sayısal Loto bilet sorgulama!

Her zaman olduğu gibi İdaresi tarafından başkent Ankara'da gerçekleşen çekilişi büyük bir heyecana sahne oldu. Vatandaşların Milli Piyango internet sitesinden de canlı olarak izlediği çekilişin sonuçları herkesi heyecanlandırdı. Dün akşam gerçekleşen çekilişte 6 rakamı doğru bilen çıkmayınca üst üste 7. kez devretti. 2018 Sayısal Loto bilet sorgulama / burada.

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen yine olmayınca 10 milyon 743 bin 113 lira 17 kuruş ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1136'ıncı hafta çekilişinde 5 bilen 111 kişi 5 bin 189 lira 65'er kuruş, 4 bilen 6 bin 266 kişi 69 lira 55'er kuruş, 3 bilen 110 bin 382 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

04, 06, 14, 20, 38, 47

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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1 Ağustos Sayısal Loto sonuçları açıklandı - MPİ Sayısal Loto bilet sorgulama!
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