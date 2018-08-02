2018 Uzman erbaş alımı başvuruları sona erdi! | Jandarma Uzman erbaş personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, 1.997'si Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS), 333'ü Lojistik, 15'i bot serdümeni ve 30'u dalış amiri branşlarında olmak üzere toplam 2.375 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecek. 13 Temmuz tarihinde başlayan uzman erbaş başvuruları, 30 Temmuz tarihinde sona erdi. JGK'nın personel alımı ilanına başvuran ve başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekleyen bireyler araştırmalarını internet üzerinden yapıyor. Peki, 2018 uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Başvuru Kılavuzuna göre başvuru şartları uygun olan adayların seçme sınavlarına çağrılması 7 Ağustos 2018 olarak belirlenmiştir. Buna göre seçme sınavlarına çağırılma işlemleri ise, 27 Ağustos 2018 tarihinden itibaren ilan edilerek duyurusu yapılacaktır.

UZMAN ERBAŞ 2018 UYGULANACAK SINAVLAR NELER?