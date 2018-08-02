Eyyam-ı Bahur nedir?

Çoğu insan Eyyam-ı Bahur ne demek diye araştırmaktadır. Eyyam-ı Bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe bir ifadedir. Kuzey yarım kürede, genellikle temmuz ayı ve eylül ayı arasında etkili olabileceği kabul edilmektedir. Güney yarım kürede ise bu tarih ocak ayı ve martı ayı arasına denk gelmektedir.

Türkçe'de bir zamanlar kullanılan Eyyam-ı Bahur kelimesi günümüzde kullanılırlığını büyük ölçüde yitirmiş olup, bunun yerine çöl sıcakları, cehennem sıcakları, Afrika sıcakları gibi terimler tercih edilmektedir. Romalılar döneminde ise Eyyam-ı Bahur günleri dies caniculares olarak isimlendirilirdi.

EYYAM-I BAHUR NEDİR?

Eski bir inanışa göre, bu sıcak günlerin Büyük Köpek Takımyıldızı'nda bulunan Sirius çift yıldızıyla bir bağlantısı vardı. Antik Yunan ve Antik Roma kültürlerinde de yaygın olan bu inanış nedeniyle bu günler Latince dies caniculares olarak anılmaktaydı. Çağdaş Avrupa dillerinde bu terimden türeyen adlar hâlen kullanılmaktadır. (İngilizce: Dogdays, Almanca: Hundstage gibi...)

Romalılar, Eyyam-ı bahur günlerini dies caniculares olarak adlandırır ve Sirius yıldızıyla sıcak havaları ilişkilendirirlerdi. Sirius'un içinde bulunduğu Büyük Köpek Takımyıldızı'ndan dolayı da Sirius'a da Köpek Yıldızı diyorlardı. Sirius'un görüldüğü tarihlerde kahverengi köpekler kurban ederek Sirius'u hoşnut etmeye çalışırlardı. Antik Roma kültüründe eyyamıbahur günleri 24 Temmuz-24 Ağustos günleri olarak kabul edilirdi. Bu tarihler Alman, Fransız ve İtayan kültürlerinde geçerlidir. Türk kültüründe bu tarih temmuz sonuyla ağustos ortaları arasında günler olarak kabul edilmektedir.

Eyyam-ı bahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir. Kişilerde aşırı stres ve asabiyet görülebilir. Orman yangınları başlayabilir. Enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir. 2000'li yıllarda, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına bağlı sağlık sorunlarından her yıl on binlerce kişi yaşamını yitirmiştir.