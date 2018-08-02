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’da fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı

'nun Küre ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 2.8.2018 17:43
Kastamonu’da fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı
Edinilen bilgiye göre, 'nun Küre ilçesinde fuhuş yapıldığına dair ihbar üzerine Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Küre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müşterek operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Y.C. isimli kadınla birlikte olduğu ileri sürülen M.A., A.Ç., N.B., C.B., S.Ç., R.K. ve A.C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küre Adliyesine sevk edilen şüphelilerden mağdur kadının eşi A.C. ile birlikte M.A., A.Ç., N.B., C.B., S.Ç. ve R.K. tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Kastamonu’da fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı
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