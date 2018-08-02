Kastamonu’da fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu
'nun Küre ilçesinde fuhuş yapıldığına dair ihbar üzerine Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Küre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müşterek operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Y.C. isimli kadınla birlikte olduğu ileri sürülen M.A., A.Ç., N.B., C.B., S.Ç., R.K. ve A.C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küre Adliyesine sevk edilen
şüphelilerden mağdur kadının eşi A.C. ile birlikte M.A., A.Ç., N.B., C.B., S.Ç. ve R.K. tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.