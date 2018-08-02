Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kuru temizlemecide patlayan elektrik panosu korkuttu

Kuru temizlemecide patlayan elektrik panosu korkuttu

’nin Gebze ilçesindeki bir kuru temizleme dükkanında bulunan elektrik panosunun sıyla oluşan paniğe sebep oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 16:55
Kuru temizlemecide patlayan elektrik panosu korkuttu

Olay öğle saatlerinden sonra Gebze ilçesi üzerinde bulunan bir kuru temizleme dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kuru temizleme dükkanında bulunan elektrik panosu bilinmeyen bir sebeple patladı. nın etkisiyle elektrik panosu içinde bulunan kablolar alev aldı. Alevleri gören dükkan sahibi ve vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. , olay yerine geline itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuru temizlemecide patlayan elektrik panosu korkuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN