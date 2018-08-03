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eğlencesi yine ölümle bitti son kurban lı Kemal oldu: Aileler dikkat!

Son dakika haberi: Gençlerin aralarında eğlenmek için çektiği bir can daha aldı! 'da arkadaşlarıyla eğlenirken çakmak gazı çektiği belirtilen 18 yaşındaki Kemal D., hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hatay Madde Bağımlılığı İle Mücadele Derneği Başkanı Saldıran, "Çakmak gazı kullanımı giderek yaygınlaşıyor" uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 3.8.2018 08:35 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 08:35
Çakmak gazı eğlencesi yine ölümle bitti son kurban Hataylı Kemal oldu: Aileler dikkat!

Merkez Antakya ilçesinde geçen hafta arkadaşlarıyla eğlenmek için dışarı çıkan Kemal D., iddiaya göre önce enerji içeceği içip ardından çekti. Bir süre sonra fenalaşan gence baygınlık geçirdiğini düşünen arkadaşları müdahale etti. Kemal D. kendine gelmeyince 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İskenderun ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Ancak 1 haftalık yaşam mücadelesinin ardından hayata gözlerini yumdu. Kemal D.'nin cenazesi Antakya Mezarlık Kompleksi'nde bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Çakmak gazı eğlencesi yine ölümle bitti son kurban Hataylı Kemal oldu: Aileler dikkat!
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