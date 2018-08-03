Ehliyet sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak? 2018 Ehliyet sınav giriş yerleri sorgulama ekranı

MEB, 2018 yılı için yayımladığı ehliyet sınav takvimi ile birlikte ehliyet sınav tarihlerini belirledi. 4 Ağustos 2018, yani yarın gerçekleşecek ehliyet sınavı öncesinde adaylar araştırmalarını sürdürüyor. Ehliyet alarak trafiğe çıkmak isteyen binlerce aday, 'ehliyet sınavı ne zaman' sorusu ile araştırmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sürücü adayları, 2018 yılında yapılacak ehliyet sınavları tarihlerini merak ederken biz de sizler için derlediğimiz ehliyet sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak? sorusuna yanıt verdik. İşte, 2018 ehliyet sınavları tarihleri...

2018 EHLİYET SINAV TARİHLERİ

1 - 2018/MTSKS-1 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 10 ŞUBAT 2018,

2 - 2018/MTSKS-2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 21 NİSAN 2018,

3 - 2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018, (saat 14.00)

4 - 2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018, (saat 14.00)

5 - 2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018, (saat 14.00)

6 - 2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

EHLİYET SINAVINA GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

4 Ağustos 2018 cumartesi günü yapılacak olan ehliyet sınavına giriş belgesi sürücü kursları tarafından onaylatılıp adaylara verilmektedir. Giriş belgesini sürücü kurslarından temin edebilirsiniz. ehliyet sınavına girecek olan adaylar ayrıca e-Devlet giriş ile web adresinden ehliyet sınavı giriş yerlerini öğrenebilir.

EHLİYET SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EHLİYET SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları ilk olarak yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavdan geçer puan alan adaylar ikinci sınav olan direksiyon sınavına katılmaya hak kazanırlar.

EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?

Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Yazılı sınav baraj puanı 70'dir. Her bir sorunun değeri 2 puandır. Bu durumda 35 doğru yapan adaylar yazılı sınavdan başarılı olmuş olacaktır. 70 puan alan adaylara ikinci sınava katılmaya hak kazanacaklardır.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

2018 EHLİYET SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Kursiyer, 2018 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 70.00 (yetmiş) TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde sınavın adıyla yatıracaktır. Kursiyer, banka dekont/ATM işlem fişini MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir. T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk kursiyerin olacaktır.

EHLİYET SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIYOR?

Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur. Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

EHLİYET SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-"M", "A1" ve "B1" sınıfı sertifikalar için 16 (onaltı) yaşını bitirmiş olmak.

-"A2", "B", "BE", C1", C1E", "F" ve "G" sınıfı sertifikalar için 18 (onsekiz) yaşını bitirmiş olmak.

-"A" sınıfı sertifikalar için 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21) yaşını bitirmiş olmak.

-"C", "CE","D1" ve "D1E" sınıfı sertifikalar için 21( yirmi bir) yaşını bitirmiş olmak.

-"D", "DE" sınıfı sertifikalar için 24 (yirmi dört) yaşını bitirmiş olmak.

-Bütün sertifika sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

-Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen "sürücü olur" sağlık raporu almış olmak.

-"Sabıka kaydının olmadığına dair" dilekçeyi Özel MTSK müdürlüğüne vermek.

-Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

-Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmek.

-Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

SINAV İTİRAZ HAKKI

İtirazlar, soru ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren 5(beş) takvim günü, sonuçların aynı internet adresinde yayımlanmasından itibaren de 5 (beş) takvim günü içinde dilekçeyle ÖDSGM'ye yapılacaktır.

Kursiyerler, sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve sınav adının teorik olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.

Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan ya da yanlış yatırılan ücretlere dair kursiyerlere ücret iadesi yapılacaktır. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılacaktır.

Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.