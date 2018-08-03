Şehir eşkıyası

Batman
'da yolda yürüyen 23 yaşındaki öğretmen Devrim Akçakaya, şehir eşkıyasının hedefi oldu. Seyir halindeki motosikletinden genç kıza tekme atan "Guli" lakaplı saldırgan her yerde aranıyor.
Tekmenin şiddetiyle düşüp, yaralanan genç öğretmen tedavisinin ardından taburcu edildi. İnanılmaz saldırı saniye saniye kameralara yansıdı. Batman'da özel bir rehabilitasyon merkezinde zihinsel engelli öğretmeni olarak çalışan Devrim Akçakaya, geçen hafta iş yerine gittiği sırada Diyarbakır Caddesi'nde motosikletli şehir magandasının hedefi oldu. Motosikleti ile seyir halindeyken genç kıza arkadan ölümcül tekme atan maganda, olay yerinden hızla uzaklaşırken, işyerlerinin kamerası ise saldırıyı saniye saniye kaydetti. Saldırıda tekmenin şiddeti ile yere yığılan Devrim Akçakaya, hastanelik oldu. Genç öğretmen bir gece yatarak gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.
'KAZA OLDU ZANNETTİM'
Sabah'a konuşan Devrim Akçakaya, "Erkenden işe giderken arkamdan sertçe bir darbeyle yere yığıldım. Baygın halde beni hastaneye götürmüşler. Kaza olduğunu sanmıştım. Kaza için emniyete suç duyurusunda bulunmaya gittiğimde ise olayın bir kaza olmadığını, bir saldırıya maruz kaldığımı öğrendim. Saldırıyı gerçekleştiren şahsı hiç tanımıyorum. Gazetede haberimin çıkması üzerine Batman Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü saldırıyı gerçekleştiren şahsın bulunması için çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi. Başıma gelen bu vahim saldırının bir başkasının başına gelmemesi için saldırganın bir an evvel yakalanıp yargı önüne çıkarılmasını istiyorum" dedi.
Necdet ÇAKIR
/SABAH