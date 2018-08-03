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Sıcaktan bunalan çocuklar leğende serinledi

Merkeze bağlı Halilefendi mahallesinde yaşları 10 olan ikiz kardeşler çareyi evlerinin önündeki leğene girmekte buldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 09:27
Sıcaktan bunalan çocuklar leğende serinledi

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu 'da özellikle yüksek nem de bunaltınca çocuklar serinlemek için her fırsatı değerlendirmeye başladı. Kendilerine serinlemek için farklı yöntemler bulan çocuklar derelerde yüzmenin yanısıra süs havuzlarını da havuz olarak kullanırken, bazı çocuklar çevrelerinde süs havuzu da olmayınca bahçeye çıkardıkları kullanılmayan leğeni suyla doldurup havuz olarak kullanmaya başladı. Bazen tek, bazen 3-4 kişi birden girdikleri leğende serinlemeye çalışan çocukların bu eğlencesini büyükler de ilgiyle izledi.

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Sıcaktan bunalan çocuklar leğende serinledi
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