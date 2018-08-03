Van Emniyeti’nden şehirlerarası dev narkotik operasyonu!
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir kargo şirketinde dedektör köpeği Lisa’nın yaptığı aramada, 502 paket halinde 384 kilo 594 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda, göndericisi olduğu öğrenilen şüpheli İstanbul’da havalimanında kıskıvrak yakalandı.
Giriş Tarihi: 3.8.2018 11:30Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 11:34
Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Van il merkezi sanayi sitesi içerisinde bulunan bir kargo şirketinin aktarma merkezinde operasyon düzenlendi.