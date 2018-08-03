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Emniyeti’nden şehirlerarası dev narkotik operasyonu!

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir kargo şirketinde dedektör köpeği Lisa’nın yaptığı aramada, 502 paket halinde 384 kilo 594 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda, göndericisi olduğu öğrenilen şüpheli ’da havalimanında kıskıvrak yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 11:30 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 11:34
Van Emniyeti’nden şehirlerarası dev narkotik operasyonu!

Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Van il merkezi sanayi sitesi içerisinde bulunan bir kargo şirketinin aktarma merkezinde operasyon düzenlendi.

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Van Emniyeti’nden şehirlerarası dev narkotik operasyonu!
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