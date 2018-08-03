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mahalleliyi korkuttu

’in ilçesinde bir evde çıkan mahalle sakinlerini korkuttu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 14:04
Yangın mahalleliyi korkuttu

ilçesi Bahçelievler Mahallesi 247'nci Sokak'ta, Feyat Dağdelen'e ait evde çıkan mahalleliyi sokağa döküktü. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen yaşlı bir adamın tek kaldığı evde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kızıltepe itfaiyesine bağlı ekipler, yangını büyümeden söndürmek için büyük çaba gösterdi. İtfaiye erleri ile birlikte balkondan eve giren mahalleliler, yangına müdahale etti. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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Yangın mahalleliyi korkuttu
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