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Yazar koruma talep etti

Mirasını zorla ele geçirmeye çalışan şahıslardan şikâyetçi olan yazar can güvenliğinin bulunmadığı gerekçesiyle koruma talep etti. Savcılık Müldür’ün şikâyeti üzerine soruşturma başlattı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018
Yazar Lale Müldür koruma talep etti
Ünlü yazar , 2010'da bir hastalık geçirdi. Tedavi sonrası Müldür'ün ağabeyi İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kardeşi hakkında kısıtlama kararı verilmesini talep etti. Mahkeme, 2013'te Müldür'e yasal danışman olarak kardeşi Süleyman Uğur'u atadı. Mahkeme kararı sonrası Müldür, 'te yaşamaya başladı. Bu süreçte Müldür'le arkadaşlık kurmaya çalışan Semra A. isimli genç kadın ünlü yazarın önce güvenini kazandı. Sonra iddiaya göre genç kadın Müldür'ün mirasının bir kısmını şantaj yoluyla üzerine almaya çalıştı. Durumu fark eden Müldür, kardeşi Süleyman Uğur'dan yardım istedi. Ünlü yazarın durumu kardeşine anlattığını öğrenen Semra A. ve arkadaşları yine iddiaya göre, Müldür'ü tehdit ederek üzerine kayıtlı birkaç evin tapusunu zorla almaya çalıştı. Müldür, yaşadığı tehdit ve şantaj şokuyla, yardımcısı ile birlikte Bodrum'dan İstanbul'a geldi.

YAŞADIĞI KORKUYU ANLATTI
Ünlü yazar tüm bu yaşananlar ardından geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde yaşadığı korkuyu dile getiren Müldür, hayati tehlikesi bulunduğunu belirterek koruma kararı talep etti. Müldür'ün şikâyeti sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yazar Lale Müldür koruma talep etti
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