Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Çorum'da iki yolcu otobüsü çarpıştı!

'da iki yolcu otobüsü çarpıştı!

’da D-100 karayolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018 07:41 Güncelleme Tarihi: 4.8.2018 08:01
Çorum'da iki yolcu otobüsü çarpıştı!

Kaza, Kargı ilçesi D-100 Karayolu Beygircioğlu köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul istikametine gitmekte olan Serkan Yanal idaresindeki 41 UP 999 plakalı yolcu otobüsü kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Servet Karakelle yönetimindeki 24 AAD 040 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada 2 si çocuk 13 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çorum'da iki yolcu otobüsü çarpıştı 13 yaralı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum'da iki yolcu otobüsü çarpıştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN