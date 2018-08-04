Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Marmara'da 7'nin üzerinde deprem riski...

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Harita Mühendisleri Odası ile 'Marmara Depremi Gerçeğine Bakış' paneli düzenlendi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü ve Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener, panelde yaptığı konuşmada, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda meydana gelen küçük depremlerin, olası büyük Marmara depreminin etkisini azaltacağı, enerjisinin boşalacağı yönünde bir inanış olduğunu belirtti. İşte olası depremler ilgili Kandilli Rasathanesi Müdürü'nün yaptığı açıklamalar: