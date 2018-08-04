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Müdürü Özener: Marmara'da 7'nin üzerinde riski...

Araştırma Enstitüsü Müdürü ve Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener, "Depremin ne büyüklükte olabileceğini hesaplayabiliyoruz ama ne zaman olacağını bilemiyoruz. Bizim bildiğimiz nerede olacağı ve ne büyüklükte olacağı ama zamanını bilemiyoruz. Marmara'da 7'nin üzerinde deprem olabilir. Bu bir doğa olayı, bunun önüne geçemeyiz" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 22:10 Güncelleme Tarihi: 4.8.2018 01:55
Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Marmara'da 7'nin üzerinde deprem riski...

Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından ve Harita Mühendisleri Odası ile ' Gerçeğine Bakış' paneli düzenlendi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü ve Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener, panelde yaptığı konuşmada, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda meydana gelen küçük depremlerin, olası büyük Marmara depreminin etkisini azaltacağı, enerjisinin boşalacağı yönünde bir inanış olduğunu belirtti. İşte olası depremler ilgili Kandilli Rasathanesi Müdürü'nün yaptığı açıklamalar:

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Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Marmara'da 7'nin üzerinde deprem riski...
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