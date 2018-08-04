Rehberin dikilen ayağı, 10 ay sonra kesildi...

AÜ Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'nde tedavisinin ardından, aşırı doku kaybı nedeniyle kopan ayağının uyum sağlamadığına karar verilen Özdemir, ayağının kesilmesi içAntalyalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Özdemir'in sol ayağı, sevk edildiği hastanede kesildi.

10 OPERASYON YAPILDI

Kırığın tam bilekten olduğunu aktaran Özdemir, "Hastaneye geldiğimde sadece deri tutuyormuş. Aynı zamanda aşırı doku kaybım da vardı. Sağ bacağımdan yaklaşık 30 santim doku aldılar. Yapılan yamalar da tutmadı. Yine sağ bacağımdan 40- 45 santim damar nakli yapıldı, o da tutmadı. Sırtımdan kas alıp nakil yaptılar.

Yapılan operasyonların toplamı 10 oldu. Kemikler kırık olduğu için damar yollarım da tıkalı doku beslenmedi. Ayağımı kaybettim" diye konuştu... Korkunç kazanın ardından ayağını kaybeden Ferhat Özdemir, kazaya sebep olan kişinin geçmiş olsun bile demeden kaçtığını ileri sürdü.