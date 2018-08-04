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Rehberin dikilen ayağı, 10 ay sonra kesildi...

'nın Fethiye ilçesinde, turist rehberi 'in (29) da kopup yerine dikilen ayağı, aşırı doku kaybı nedeniyle 10 ay sonra kesildi. Olay, geçen 8 Ekim'de Fethiye'de meydana geldi. Fethiye'ye tatile gelen İngiliz Mandy C., bir market sahibinden kiraladığı otomobille seyir halindeyken direksiyon kontrolünü yitirdi. Karşı şeride geçen otomobil, Ferhat Özdemir'in kullandığı motosiklete çarptı. Kazada Özdemir'in sol ayağı koptu, kalça kemiği kırıldı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1,5 ay tedavi gören Özdemir, daha sonra 'daki () Hastanesi'ne sevk edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018 12:50 Güncelleme Tarihi: 4.8.2018 12:53
Rehberin dikilen ayağı, 10 ay sonra kesildi...

Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'nde tedavisinin ardından, aşırı doku kaybı nedeniyle kopan ayağının uyum sağlamadığına karar verilen Özdemir, ayağının kesilmesi içAntalyalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Özdemir'in sol ayağı, sevk edildiği hastanede kesildi.

10 OPERASYON YAPILDI
Kırığın tam bilekten olduğunu aktaran Özdemir, "Hastaneye geldiğimde sadece deri tutuyormuş. Aynı zamanda aşırı doku kaybım da vardı. Sağ bacağımdan yaklaşık 30 santim doku aldılar. Yapılan yamalar da tutmadı. Yine sağ bacağımdan 40- 45 santim damar nakli yapıldı, o da tutmadı. Sırtımdan kas alıp nakil yaptılar.

Yapılan operasyonların toplamı 10 oldu. Kemikler kırık olduğu için damar yollarım da tıkalı doku beslenmedi. Ayağımı kaybettim" diye konuştu... Korkunç nın ardından ayağını kaybeden , kazaya sebep olan kişinin geçmiş olsun bile demeden kaçtığını ileri sürdü.

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Rehberin dikilen ayağı, 10 ay sonra kesildi...
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