Tespihlerine ev, araba takas teklifi geliyor

Ev ve araba takasıyla tespih satıyor. Diyarbakır'da tespih ve gümüş satan Abdulkadir Yakışıklı, dükkanında birbirinden değerli ürünleri müşterilere sunuyor. El emeği göz nuru tespihleri dükkanının camına yerleştiren Yakışıklı, tamamının değerinin 2 buçuk milyonu bulduğu ürünlere gözü gibi bakıyor. Birçoğu uzun emekler sonucu ortaya çıkan tespihler için yurt içi ve yurt dışından gelen müşteriler, Abdulkadir Yakışıklı'nın kapısını çalıyor. 100 liradan başlayan tespih fiyatları, ikinci el araba fiyatlarına kadar çıkıyor. Yakışıklı'nın şu an elinde bulunan Osmanlı kehribarı tespihin fiyatı ise 53 bin lira.