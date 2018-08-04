Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Tespihlerine ev, araba takas teklifi geliyor

ev, teklifi geliyor

’da bir çi, ev ve ıyla üretmiş olduğu tespihleri satıyor. Osmanlı kehribarından yapılma ürünlerin de olduğu koleksiyonun tamamının toplam fiyatı 2 buçuk milyon lirayı buluyor. Özellikle sosyal medyadan çok talep geldiğini belirten Abdulkadir Yakışıklı, Katar ve Dubai'den de siparişler alıyoruz dedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018 12:55
Tespihlerine ev, araba takas teklifi geliyor

Ev ve ıyla satıyor. 'da tespih ve gümüş satan Abdulkadir Yakışıklı, dükkanında birbirinden değerli ürünleri müşterilere sunuyor. El emeği göz nuru tespihleri dükkanının camına yerleştiren Yakışıklı, tamamının değerinin 2 buçuk milyonu bulduğu ürünlere gözü gibi bakıyor. Birçoğu uzun emekler sonucu ortaya çıkan tespihler için yurt içi ve yurt dışından gelen müşteriler, Abdulkadir Yakışıklı'nın kapısını çalıyor. 100 liradan başlayan tespih fiyatları, ikinci el araba fiyatlarına kadar çıkıyor. Yakışıklı'nın şu an elinde bulunan Osmanlı kehribarı tespihin fiyatı ise 53 bin lira.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tespihlerine ev, araba takas teklifi geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN