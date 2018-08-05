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’da tatil dönüşü kaza: 1 ölü, 3 yaralı

’da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018 17:34
Aksaray’da tatil dönüşü kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, -Konya karayolunun 50. kilometresi Sultanhanı ilçesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye görAntalyalya'dan tatilden döndüğü belirlenen Berat Ç. (36) idaresindeki 38 RR 742 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Berat Ç. ve araçta bulunan Gamze Ç. (28), Uğur Ç. (1) ile Emine Ç. (63) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaralılardan Gamze Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aksaray’da tatil dönüşü kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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