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'da, rayların üzerinde oturan yaşlı adama tren çarptı

’ın Nazilli ilçesinde, rayların üzerinde oturan 'a (78), Denizli-İzmir seferini yapan treni çarptı. yaşlı adamın sağ bacağı koptu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018 22:04
Aydın'da, rayların üzerinde oturan yaşlı adama tren çarptı

Kaza saat 18.00 sıralarında, Dallıca Mahallesi'ndeki demiryolu geçidinde meydana geldi. Ertan Güler (56) yönetimindeki Denizli-İzmir seferini yapan treni, rayların üzerinde oturan 'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam köprüden aşağıya düştü. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bozok'u Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağ bacağı kopan yaşlı adam burada tedaviye alınırken, hayati tehlikesinin de sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aydın'da, rayların üzerinde oturan yaşlı adama tren çarptı
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