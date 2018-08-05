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kimdir? Usta oyuncu Cüneyt Arkın hastaneye mi kaldırıldı?

Cünayt Arkın kimdir?.. Yeşilçam'ın usta ismi yaşadığı solunum yetersizliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alındı. Arkın'ın sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, vatandaşlar Cüneyt Arkın hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki Yeşilçam'ın ve Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın kimdir? Cüneyt Arkın nereli, kaç yaşında? Cüneyt Arkın'a dair merak edilen her şey haberimizde...

Giriş Tarihi: 5.8.2018 20:59 Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 21:05
Cüneyt Arkın kimdir? Usta oyuncu Cüneyt Arkın hastaneye mi kaldırıldı?

CÜNEYT ARKIN KİMDİR?

8 Eylül 1937 doğumludur. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olarak bilinmektedir. Liseyi Eskişehir Atatürk Lisesi'nde okumuştur. Üniversitede ise İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Asıl mesleği doktorluk olan Arkın, 1964 yılında meslektaşı olan Güler Morcan ile evlilik yapmıştır. Bu evliliğinden Filiz adında bir kızı olmuştur. Fakat çift 1968 yılında yollarını ayırmıştır. Bu ayrılıktan 1 yıl sonra Betül Cüreklibatur ile evlilik yapmıştır. Bu evlilikten Kaan ve Murat adında iki oğlu olmuştur. 2002 yılında siyaset ile de uğraşan Arkın, 'dan Eskişehir Milletvekili Adayı olması için teklif almıştır.

KARİYERİ

Yedek subay olarak vatani görevini yaparken Şafak Bekçileri filminin çekimleri esnasında yönetmen olan Halit Refiğ'in dikkatini çekmiştir. Askerliğini yaptıktan sonra doktorluk yapmaya devam etti. Bir dergi yarışmasında 1. oldu ve doktorluğu bırakıp oyunculuğa başladı.

2 yıl içersinde en az 30 filmde yer almıştır. Genelde aksiyon filmlerinde yer alan Arkın 'Battalgazi' ve 'Malkoçoğlu' karakterlerine can vermiş ve bu isimlerle tanınmıştır.

Kariyeri boyunca hemen her karakterle karşımıza çıkmıştır. Romantik, komedi, aksiyon, dram filmlerinin birçoğunda yer almıştır. Kariyerinde hızla ilerleyen sinema sektörünün aranan isimleri haline gelmiştir. 12 Mart döneminde 4. Altın Koza Film Festivali'nde ödüle layık görülmüştür. Ancak jüri ilk oylamasında 'i seçmiş fakat siyasi sebeplerden dolayı kararda değişiklik yapmıştır bu neden Arkın ödülü reddetmiştir.

YER ALDIĞI PROJELER

1994- Uyuşturucu

1995- Bizim Ev- Haşim Deniz bey

2000- Karate Can- Kemal

2002- Reyting Hamdi- Cüneyt

2003- Serseri- Şahin

2004- - Kendisi

2005- Köpek Kadir Ölümüne Sevdalar- Doğan

2008- Kırmızı Işık- Ekrem

2010- Arka Sokaklar- Boks Antrenörü

2013- Harem- Kale Murat'ın Babası (Sadece 1 bölüm oynamıştır.)

2014- Panzehir- Mafya Lideri Cemal

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