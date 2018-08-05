Denizde bayıldı can dostları kurtardı

İzmir Çeşme
'de denize girdikten sonra fenalaşan ve baygınlık geçiren 74 yaşındaki işadamı Yalvaç Aysu'nun hayatını her gün beslediği köpekler kurtardı. Aysu'nun kıyıya vuran bedenini fark eden iki köpek suyun içerisine kadar girip havlamaya başladı. Köpeklerin sesini duyan vatandaşlar Aysu'yu denizden çıkarıp, hastaneye kaldırdılar. Yalvaç Aysu'nun vertigo olduğu ve baş dönmesine bağlı suya düştüğü ortaya çıktı. Hastanede tedavisi süren Aysu, "Hayatımı o güzel köpekler kurtardı. Onlar havlamasaydı farkıma varılmayacaktı" dedi.
Çeşme ilçesine bağlı Germiyan köyündeki Yeni Dostlar Sitesi'nde tatilini geçiren 74 yaşındaki Yalvaç Aysu, serinlemek için sitenin plajından denize girdi. Vertigo hastası olan Aysu, birkaç dakika sonra suyun içerisine düştü ve baygınlık geçirdi. Su yutan ve denizin üzerinde hareketsiz yatan Aysu'yu etraftaki yazlıkçılar uzun süre fark etmedi. Ta ki, site sakini Aysu'nun her gün başlarını okşadığı, beslediği köpekler havlayıncaya kadar. İki köpek havlayıp denizin içerisine kadar girdiler. Genellikle sakin olan köpeklerin havladığını gören plajdaki vatandaşlar hemen denize doğru koştu. Hemen Yalvaç Aysu'yu kıyıya çıkardılar. O sırada plajda bulunan kadın doktor ilk müdahaleyi yaptı, Aysu'nun akciğerlerindeki suyu boşaltmaya çalıştı. Bilinci kapalı olan yaşlı adam ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra özel bir hastaneye sevk edilen
Aysu iki gün yoğun bakım servisinde tutuldu.
'ONLAR SAYESİNDE HAYATTAYIM'
Hastanede tedavisi süren Yalvaç Aysu, yaşadıklarını anlattı: "Biraz yüzdükten sonra çıkmak istediğimde su seviyesinin boyumu aştığını fark ettim. Sonra başım döndü ve bayılmışım. Anlatılana göre beslediğim köpekler beni görüp havlamaya başlamışlar. Havlama sesleri oradakilerin dikkatini çekmiş. Hayata dönüşüm o güzelim köpeklere bağlı. Onlar havlamasa farkıma varılmayacaktı" dedi. Sigorta acentesi sahibi olan işadamı Yalvaç Aysu'yu denizden çıkaran site çalışanı Serdar Özel, "Köpekler, sahilin üst kısmından denize doğru koştu. Suya girip havlamaya başlayınca boğulma tehlikesi olduğunu fark ettik. O an şans eseri sahilde olan doktor hemen Yalvaç beye müdahale etti. Onun hayatını kurtaran köpekler oldu" dedi.
Özel hastanede görevli doktor Hakan Çorap, "Hastanın bilinci kapalıydı. Tedavinin ardından bilinci açıldı. Akciğerlerine giren su temizlendi. Birkaç dakika su yuttuğunu düşünüyoruz ve beş dakika içinde denizden çıkarıldığını tahmin ediyorum" diye konuştu.