POMEM 22. dönem sonuçları açıklandı - POMEM 2018 sınav sonuçları sorgulama ekranı

Üniversite mezunu polis memuru alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 22. dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı. Peki, 22. dönem POMEM sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sınav sonuçları başarılı olan adamlar hangi kayıt belgelerini götürecek? POMEM sonuçlarına ilişkin merak edilen detaylar...

22. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

POMEM 22. dönem sınav sonuçları adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün "www.egm.gov.tr" ile Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet adreslerinden, T.C kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.

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POMEM SONUÇLARI SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 16'ncı maddesi hükmü gereğince sınav sonuçları adaylara ilanen tebliğ edilmiştir. Ayrıca adaylara posta, telefon v.b iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

Başarılı olan adayların intibak eğitimleri, 27 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak ve adayların planlandıkları POMEM Müdürlüklerinde yapılacaktır. POMEM Müdürlüklerine planlaması yapılan adayların 27 Ağustos 2018 günü saat: 17.00'ye kadar planlandıkları POMEM Müdürlüklerinde geçici kayıtlarını yaptırmak üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihte kayıtlarını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek ve yerlerine yedek aday planlaması yapılacaktır.

Adaylar intibak eğitimi süresince yatılı olarak POMEM Müdürlüklerinde kalacaklarından ihtiyaç duyacakları eşyaları yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Yeteri kadar kıyafet, kravat, kumaş pantolon, gömlek, eşofman takımı, spor ayakkabısı, tıraş malzemesi vb.

Adaylara intibak eğitimi süresi içerisinde, yerleştirildiği Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünce okulun bulunduğu ilin Devlet Hastanesinden sağlık kurulu raporu aldırılacaktır. Sağlık kurulu raporu aldırma esnasında adaylardan ücret alınmayacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Mezun olduğu üniversiteye ait diplomanın aslı (diplomasını kaybedenler için öğrenim durum belgesi)

Yüksek lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptıkları üniversite/enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisansa devam ettiklerini gösterir öğrenci belgelerini getireceklerdir.

2- Askerlik Durum Belgesi