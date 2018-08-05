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Serinlemek için girdiği çayda boğuldu

’da serinlemek için Batman Çayı'na giren 23 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018 14:14
Serinlemek için girdiği çayda boğuldu
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kocalar köyü yakınından geçen Batman Çayı'na pikniğe giden 23 yaşındaki Ali İmran Okan serinlemek için suya girdi. Okan'ın sudan çıkmaması üzerine arkadaşları AFAD ve 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin yapılan arama çalışmaları sonucu bularak sudan çıkardığı gencin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Ali İmran Okan, gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Serinlemek için girdiği çayda boğuldu
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