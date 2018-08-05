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: ilginç olay! Balkonda oturan kadının parmağına isabet etti

haberi... 'ye bağlı Ardeşen ilçesinde, evinin balkonunda oturduğu sırada nereden geldiği henüz belirlenemeyen bir 'ın (41) sağ el işaret parmağına isabet etti. Talihsiz kadın, parmağına gelen kurşun nedeniyle yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 09:36
Son dakika: Rize ilginç olay! Balkonda oturan kadının parmağına maganda kurşunu isabet etti

Olay, öğle saatlerinde Ardeşen ilçesi Şenyamaç köyünde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan 'in sağ el işaret parmağına nereden geldiği belirlenemeyen mermi çekirdeği isabet etti. Saplanan mermi çekirdeği ile parmağı kanlar içerisinde kalan kadın, yakınları tarafından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'sevk edilenlen Kesimal, ameliyata alındı.

Parmağındaki mermi çekirdeği çıkarılan kadın bir süre kaldığı hastaneden taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Rize ilginç olay! Balkonda oturan kadının parmağına maganda kurşunu isabet etti
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