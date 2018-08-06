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bugün ne kadar oldu? Dolar ve euro haftaya nasıl başladı? 6 2018 dolar ve euro fiyatları...

ile ilgili hareketlilik devam ediyor. Ekonomide vatandaşların en çok arattığı konuların başında dolar bugün ne kadar oldu? sorusu geliyor. 6 Pazartesi güncel dolar kuru... Dolar haftaya nasıl başladı? Dolar bugün ne kadar? gibi soruların cevaplarını haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 6.8.2018 08:55
Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Dolar ve euro haftaya nasıl başladı? 6 Ağustos 2018 dolar ve euro fiyatları...

bugün ne kadar oldu? 6 dolar ne kadar? Yatırımcısından birikimcisine her kesimden herkesin araştırdığı dolar ve euro ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. kuru fiyatlarını merak eden vatandaşlar dolar kurunu da yakın takip ediyor. Peki, 6 Ağustos 2018 güncel dolar fiyatları bugün ne kadar?

Döviz piyasası haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Uluslararası piyasaların açılmasıyla birlikte dolar güne 5.07 seviyesinde başladı.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

'da 5,1097 liradan alınan dolar, 5,1154 liradan satılıyor. 5,9026 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9075 lira olarak belirlendi.

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Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Dolar ve euro haftaya nasıl başladı? 6 Ağustos 2018 dolar ve euro fiyatları...
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