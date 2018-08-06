Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Dolar ve euro haftaya nasıl başladı? 6 Ağustos 2018 dolar ve euro fiyatları...

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 6 Ağustos dolar ne kadar? Yatırımcısından birikimcisine her kesimden herkesin araştırdığı dolar ve euro ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Döviz kuru fiyatlarını merak eden vatandaşlar dolar kurunu da yakın takip ediyor. Peki, 6 Ağustos 2018 güncel dolar fiyatları bugün ne kadar?

Döviz piyasası haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Uluslararası piyasaların açılmasıyla birlikte dolar güne 5.07 seviyesinde başladı.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,1097 liradan alınan dolar, 5,1154 liradan satılıyor. 5,9026 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9075 lira olarak belirlendi.